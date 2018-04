البنك الدولى: الاقتصاد العالمى يشهد أقوى نمو منذ 7 سنوات

قال جيم يونج كيم، رئيس البنك الدولى، إن الاقتصاد العالمى يشهد زخما قويا، حيث من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمى بنسبة 3.1 % فى 2018 وهو أقوى معدل منذ 2011 أى منذ نحو 7 سنوات.

وأضاف جيم يونج كيم، رئيس البنك الدولى، خلال مؤتمر صحفى فى مصر البنك الدولى خلال اجتماعات الربيع فى العاصمة الأمريكية واشنطن، أن الارتفاع المتوقع لنمو الاقتصاد العالمى يأتى مدفوعا بتعافى قطاعات الاستثمار والتصنيع والتجارة، مؤكدا أن التحدى الآن هو ضمان أن نمو الاقتصاد العالمى القوى سوف يترجم إلى نمو احتوائى يعود بالفائدة على كافة شرائح المجتمع.

