الغرياني يهاجم أزمة السيولة في العلن ويبعثر أموال الليبيين في السر..تعرف على “هبة الغرياني الضخمة”

أخبار ليبيا 24

كشف تقرير صادر عن هيئة الإذاعة البريطانية أن مفتى عام ليبيا المعزول الصادق الغرياني قدم تبرعات مالية بلغ مجموعها 250 ألف جنيه إسترليني لأحد مساجد بريطانيا.

وتسببت هِبة الغرياني الضخمة بمشاكل لأمناء المسجد وسط أسئلة حول التبرعات التي قبلوها من الشخص الداعم للإرهاب والمعزول من منصبه مفتيا عاما من قبل مجلس النواب.

ووفقاً للتقرير الصادر عن قناة ” بي بي سي ” الانجليزية اليوم الخميس فإن الغرياني سبق وأن ظهر في مقاطع يعبر فيها عن دعمه لجماعات وميليشيات مرتبطة بتنظيم القاعدة في ليبيا.

وتدعو عريضة على الإنترنت أولئك الذين يديرون المسجد لتوضيح مقدار المال الذي تلقوه من الغرياني وأوجه إنفاقها.

وسارع أمناء المسجد للتبرؤ من علاقة المسجد بالغرياني مؤكدين أن لا صلة لهم بأي شكل من أشكال التطرف كما قالوا إنهم لم يكونوا على علم بأنشطة الغرياني في ليبيا.

البي بي سي كشفت عن شخص لعب دور الوسيط بين المسجد والمفتي المعزول وقالت أن هناك شخصاً يدعى شاهد الحسن يقال أنه أحضر من الغرياني مبلغا قدره 50.000 جنيه إسترليني إلى المسجد، لكنه رفض مقابلة القناة خلال إعدادها للتقرير لكنه قال في اجتماع بالمسجد أنه هو والأمناء الآخرون تلقوا أموالا من الغرياني ، لكنهم لم يذكروا قيمة المبلغ .

وختمت القناة تقريرها بالاشارة الى العريضة الموقعة من أعضاء المجتمع الإسلامي في منطقة إكستر والتي تؤكد بأن تبرعات الغرياني وصلت إلى ما يقرب من 250،000 جنيه إسترليني.

اللافت أن القناة أكدت محاولتها الاتصال بالغرياني للحصول على توضيحات حول تبرعه لكنه لم يرد.

وفي ليبيا تناقضت “هِبة الغرياني الضخمة” مع الواقع الصعب الذي يعيشه الليبيون في ظل نقص السيولة المالية في المصارف وغلاء الأسعار، وهي الأزمة التي سبق للغرياني نفسه أن اعتبرها “أمر لا يطاق ولا يمكن الصبر عليه ولا ينبغي أن يستمر”.

وأضاف الغرياني خلال ظهوره على قناة التناصح في أول مارس 2016 بأنه لا بد من تحديد المسؤول عن أزمة نقص السيولة وأسبابها حتى يوضع لها علاج في الوقت المناسب قبل أن فوات الأوان، بحسب تعبيره.

وخمن الغرياني أن يكون جزء من هذه السيولة مخصص في الصراعات السياسية لترجيح كفة على أخرى، حسب زعمه.

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