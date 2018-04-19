إدارة خدمات المستهلكين ترهونة : ديون الكهرباء للمحاجر بمنطقة الهيرة بلغت مليون ونصف

ترهونة 19 أبريل 2018 (وال) – عقدت إدارة خدمات المستهلكين بالشكرة العامة للكهرباء ترهونة صباح اليوم الخميس اجتماعاً موسعاً مع بعض أصحاب المحاجر بمنطقة الهيرة وذلك بمقر بلدية السبيعة .

وترأس الاجتماع مدير إدارة خدمات المستهلكين ترهونة المهندس عبد الله المزوغي، بحضور مدير دائرة الشركات وعدد من أصحاب المحاجر المهندس إبراهيم سكيردة .

وناقش المجتمعون خلال اللقاء المديونية وتعديل القدرة التعاقدية والمستندات المطلوبة للتعاقد والإشعارات ونموذج الأقساط الشهرية وصيانة المحولات والمعدات العاطلة ومحولات التيار .

وأوضح مدير إدارة خدمات المستهلكين ترهونة المهندس عبد الله المزوغي أن الشركة العامة للكهرباء تعاني من مشاكل في التوليد الأمر الذي أدى إلى وجود عجز في الطاقة الكهربائية وخاصة خلال فترة الذروة الشتوية والصيفية .

وقال المزوغي إنه رغم ذلك لم تُقصر الشركة في أداء واجبها بل بذلت أضعافاً مضاعفة في سبيل التغلب على كل المشاكل من خلال فنييها ومهندسيها .

وكشف مدير إدارة خدمات المستهلكين أن حجم الميديونية من قبل بعض أصحاب المحاجر في تزايد مستمر والبالغ قيمتها حوالي مليون ونصف لعدد 65 محجراً .

وأضاف أن المبالغ التي نتحصل عليها من الجباية يتم صرفها على المرتبات ومعدات الشبكة آملين من جميع أصحاب المحاجر، مطالباً الالتزام بسداد الديون المترتبة عليهم نظير استهلاكهم للتيار الكهربائي، حتى تفي الشركة بالتزاماتها تجاه المواطن مشيرا إلى أننا على استعداد تام لتصفيىة الديون بالأقساط الشهرية .

وتم خلال الاجتماع تعبئة نموذح تعهد من قبل أصحاب المحاجر بسداد القسط الشهري من الاستهلاك .

وتأتي مثل هذه الاجتماعات في إطار سعي الشركة العامة للكهرباء إلى تقديم أفضل الخدمات لجميع الشرائح وإيصال التيار الكهربائي إلى مستهلكي الطاقة وذلك من أجل النهوض بقطاع الصناعة في ليبيا . (وال – ترهونة) ب خ/ ع ع

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