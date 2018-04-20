اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء اليوم الجمعة 20/4/2018 وسعر الذهب والفضة

شهد سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الجمعة 20 ابريل 2018 استقراره على انخفاض مع بدء التعاملات في السوق السوداء وبلغ سعر الدولار اليوم 6.30 دينار ليبي عند الاغلاق .

ووفقا لمتعاملين ومتداولون فقد استقر سعر اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليومية بشكل ملحوظ وبلغ سعره 7.801 دينار عند الاغلاق .

واستقر سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى في التعاملات للسوق الموازية بشكل ملحوظ وبلغ سعره اليوم 8.958 دينار عند الاغلاق .

وفيما يلي اخر اسعار العملات مقابل الدينار بالسوق الموازي اليوم

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 6.300 دينار 6.280 دينار اليورو 7.801 دينار 7.721 دينار الجنية الاسترليني 8.958 دينار 8.878 دينار الليرة التركية 1.562 دينار 1.482 دينار الدينار التونسي 2.64 دينار 2.56 دينار الجنية المصري 0.355 دينار 0.275 دينار الدولار الكندي 4.971 دينار 4.891 دينار الدينار الاردني 8.875 دينار 8.795 دينار حوالات دبي-تركيا 6.300 دينار –

> اسعار الصكوك

بطاقات الفيزا 400 دولار و500 دولار = 5.50 دينار كاش – 7.10 دينار صك

دولار صكوك شيك التجارة والتنمية = 8.530 دينار ليبي

دولار صكوك الشيك الجمهورية = 8.480 دينار ليبي

> اسعار الذهب والفضة

سعر كسر الذهب عيار 18 = 200 دينار

سعر كسر الذهب عيار 21 = 233.3 دينار

سعر كسر الذهب عيار 24 = 266.6 دينار

جرام الذهب جديد عيار 18 = 280 دينار

جرام الذهب جديد 21 = 340 دينار

جرام الذهب مستعمل 18 = 230 دينار

جرام الذهب المسبوك 205 و 206 دينار

كسر الفضة = 2.6 دينار

فضة جديدة 14 دينار لجرام

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.

وخاضت العملة المحلية في السوق الموازي “السوداء” منذ بدء العام 2018 حالة من الصعود بشكل كبير أمام الدولار الامريكي في السوق السوداء، وتراجع سعر الدولار بشدة إلى دون 4.15 دينارات منتصف شهر يناير وهي المرة الاولى التي ينزل فيها الدولار لمستوى دون 5 دينار منذ أكثر من عام في السوق الموازية و سوق المشير للعملات والذهب في طرابلس ليبيا وسوق زليتن و مصراتة.