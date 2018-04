وزير الطاقة الإماراتي يدعو دولا جديدة للانضمام إلى “أوبك”

دعا وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي، المزيد من منتجي النفط للانضمام إلى منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، لدعم جهود الحد من الإنتاج وضبط الأسعار.

ونقلت صحيفة “هاندلسبلات” الألمانية عن المزروعي قوله في تصريحات نشرتها اليوم الجمعة 20 أبريل / نيسان: “أعضاء المنظمة، والمنتجون من خارجها نفذوا ما يفوق تخفيضات الإنتاج، التي تعهدوا بها، لكن يجب علينا أن نضم دولا أخرى إلى الاتفاق”، بحسب وكالة “رويترز”.

ويعمل أعضاء منظمة “أوبك” وروسيا ودول أخرى، منتجة للنفط، على خفض الإنتاج منذ يناير / كانون الثاني 2017، لتقليص المخزونات ودعم الأسعار، ويسري الاتفاق حتى نهاية العام الجاري.

ومن المقرر أن يتخذ المشاركون في اجتماع “أوبك”، الذي سينعقد في فيينا في يونيو / حزيران قرارا بشأن الخطوة التالية، بينما تجتمع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج في جدة بالسعودية، اليوم الجمعة.

وذكر المزروعي أنه سيتم إعلان حجم الانخفاض في المخزون، التي كانت تزيد عن متوسط 5 سنوات بكثير، وكيف ستمضي أوبك والمنتجون من خارج المنظمة قدما بشأن إنتاج النفط”، كما جدد الدعوة إلى زيادة الاستثمار في القطاع لمواكبة ارتفاع الطلب، مشيرا إلى أن قطاع النفط يحتاج إلى استثمارات جديدة بمليارات الدولارات، وليس مئات الملايين الموجودة حاليا”.

