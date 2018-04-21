ماذا قال تقرير للبنك الدولي عن اقتصاد ليبيا ؟

رصد تقرير للبنك الدولي الصعوبات التي تواجه الاقتصاد الليبي في العام 2018، وطرق التغلب عليها وكيفية دفع عجلة التقدم الاقتصادي.

وبحسب التقرير فإن المعدل الحالي للإنفاق في سياق من الصراع وانعدام الأمن، سيكون على ليبيا إما أن تستنفد احتياطاتها من النقد الأجنبي أو تضطر لتطبيق تعديلات خاصة أنه لا بد منها لتفادى نشوب أزمة، لكنها ستظل مع ذلك بعيدة عما يكفي لإرساء أسس للنمو.

وقال التقرير انه يفترض من المنظور الاقتصادي والاجتماعي للمستقبل إيجاد حل للصراع السياسي وتمكن حكومة موحدة من ضمان استقرار الاقتصاد الكلى والشروع في برنامج شامل لإعادة بناء البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية. وفى هذا السياق، يتوقع لإنتاج النفط أن يزيد بشكل مطرد ليصل إلى أقصى إمكانياته (نحو 1.5 مليون برميل يومياً) بحلول عام 2020، وهو الوقت اللازم لإصلاح البنية التحتية لصناعة النفط التي تضررت بشدة.

وحسب التقرير فإن من المتوقع أن يتعافى النمو ليبلغ نحو 1.5% في عام 2018، وأن يصل في المتوسط إلى 7.6% في 2019 – 2020. وسيتحسَّن ميزان المالية العامة وميزان الحساب الجاري بدرجة ملموسة، حيث تشهد الموازنة العامة للدولة وميزان الحساب الجاري تحقيق فوائض من عام 2020 فصاعدا. وستبدأ احتياطيات النقد الأجنبي في الزيادة بحلول عام 2020. وسوف تبلغ في المتوسط نحو 72.5 مليار دولار في الفترة 2018-2020، أي ما يعادل تكاليف واردات 27.5 شهر.

ولاحظ التقرير أن ارتفاع معدل التضخم مع ضعف تقديم الخدمات الأساسية ساهم في زيادة معدلات الفقر وتفاقُم الإقصاء الاجتماعي والاقتصادي، كما سارع معدل التضخم في تفاقم متاعب السكان، فقد واصلت أسعار كل السلع الأساسية ارتفاعها، مدفوعة في الأساس بالنقص الحاد في سلاسل إمدادات السلع الأساسية الرئيسية، والمضاربة في السوق السوداء التي تزداد توسعا، والانخفاض الشديد في قيمة الدينار الليبي بالأسواق الموازية، ومن ثَم فقد سجَّل معدل التضخم مستوى قياسيا نسبته 28.4% فى عام 2017 بعد أن بلغ 25.9% عام 2016.

ولا یزال التحسن الاقتصادي الذي بدأ في عام 2017 هشا إذ أن الحفاظ على هذا الحراك يعتمد على قرار سيأسى يبدو التوصل إليه وهو أمر صعب في السياق الحالي وإطار الاقتصاد الكلى غير المستقر.

ووفق التقرير فإن التضخم وصل لدرجة قياسية غير مسبوقة وعجز مالي مزدوج لا يمكن أن يستمر بحركة في المقام الأول خاصة مع ارتفاع مصروفات الموازنة، ولا يزال تناقص المدخرات يشكل ضغط على احتياطات النقد الأجنبي ولا يزال الدينار الليبي يفقد قيمته بالأسواق.

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