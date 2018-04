تصريحات “النقد الدولي” تقفز بقيمة العملات الرقمية

المتوسط:

تزايدت القيمة السوقية للعملات الرقمية خلال ساعات في نهاية تعاملات الأسبوع بنحو 27 مليار دولار، بعدما تسببت الإجراءات التي اتخذتها مختلف حكومات العالم تجاه العملات الإلكترونية ومنصاتها في خسائر العملة الإلكترونية، فيما صعدت “الإيثريوم” بنسبة 9.7 في المائة إلى 591.7 دولار.

وصعدت “بيتكوين” بنحو 3 في المائة إلى 8508 دولارات عبر قيمة سوقية 144.68 مليار دولار، وعلى الرغم من ذلك إلا أن “بيتكوين” لا تزال بعيدة عن مستوياتها القياسية قرب 20 ألف دولار التي سجلتها في بداية العام الحالي بحسب صحيفة الاقتصادية.

أما عملة “الربيل” – ثالث أكبر عملة إلكترونية من حيث القيمة السوقية – فارتفعت بنحو 19.2 في المائة عند 0.861855 دولار، وزادت “بيتكوين كاش” بنحو 18.1 في المائة إلى 1082 دولارا، فيما ارتفعت الـ “أي.أو.إس” بنسبة 14.8 في المائة مُسجلة 10.5 دولار.

أما على مستوى القيمة السوقية الإجمالية للعملات الإلكترونية فصعدت إلى 373 مليار دولار حيث ربحت 27 مليار دولار في ساعات.

جاء ذلك بسبب الدعم الذي تلقته تلك العملات من تصريحات إيجابية لمديرة صندوق النقد الدولي بشأن إمكانية الاستفادة من هذه العملات لتسهيل عمليات تحويل الأموال والاستثمار.

