“سيلوانوف” يعرب عن ثقته بعودة قيمة الروبل الروسي

أعرب وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف عن ثقته بعودة العملة الوطنية “الروبل” إلى قيمتها السابقة، إذا لم تفرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية جديدة ضد روسيا.

وأضاف سيلوانوف قائلا: “يظهر الوضع الحالي لسوق العملات أن سعر صرف الروبل قد تحسن، وأصبح في وضع أكثر استقرارا وتوازنا، وأنا واثق من أن الروبل سيعود لقيمته السابقة (قبل فرض العقوبات الأمريكية الأخيرة) إذا لم تقر واشنطن عقوبات جديدة على شركاتنا”.

وشدد الوزير الروسي على أن حالة من التوتر والارتياب سادت بين المستثمرين الأجانب في الأيام الأولى التي تلت فرض العقوبات، حين قاموا بإعادة تأميناتهم والتخلي عن الروبل، متجهين إلى الأصول الأجنبية، ومع ذلك فإن الوضع اليوم قد تحسن وعاد الروبل للانتعاش.

ويشارك سيلوانوف حاليا في أعمال الدورة الربيعية للهيئات الإدارية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، وقد التقى يوم أمس الجمعة وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين وتبادلا النقاش حول العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد موسكو، كما التقى مجموعة من المستثمرين الأجانب وأطلعهم على إجراءات الحكومة الروسية وسياستها المالية في ظل العقوبات الأخيرة.

