الخطوط الليبية تعرب عن أسفها لإصابة إحدى طائراتها بمطار معيتيقة

طرابلس 21 أبريل 2018 (وال)- أدانت إدارة شركة الخطوط الجوية الليبية في طرابلس اليوم السبت، تكرار مسلسل حوادث إصابة الطائرات داخل المطارات في ليبيا .

وأعرب مجلس إدارة الشركة والعاملين في بيان – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – عن أسفها الشديد بشأن أحداث إصابة إحدى طائرات الشركة من طراز 320 ذات التسجيل (5A-LAQ )، المرابطة بأرض مطار معيتيقة الدولي فجر يوم الخميس الثالث من شهر شعبان 1439 هـ، لتنظم بذلك إلى مسلسل هذه الحوادث المؤسفة التي تعيق أداء الشركة لتلبية احتياجات السوق المحلي من الرحلات الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى توفير عدد من رحلات إضافية لتغطية موسم العمرة والحج لهذا العام .

وقالت إدارة الشركة – في بيانها – “من هنا نؤكد ونطمئن جميع جمهورنا الكريم، بأننا قد بدأنا في اتخاذ الإجراءات الفعلية والفاعلة، لتفادي أي تأجيل أو تأخير في جدول رحلات الطائرة المتضررة، لرفع المعاناة عن المسافرين الكرام في الداخل والخارج، بعد خروج هذه الطائرة عن الخدمة مؤقتاً، والتي تعتبر خسارة كبيرة تتكبدها الشركة من ميزانيتها بصفة خاصة، وميزانية الدولة الليبية بصفة عامة، جراء خروج هذه الطائرات عن الخدمة والتي سخرت في مجالات عدة داخل الشركة، لمساهمة في تطوير وتوفير أفضل الخدمات للمسافرين” .

وناشد مجلس إدارة الشركة الجميع المساهمة في الحفاظ على سلامة وأمن الطائرات، وتجنيبها من أي اعتداءات أو مناوشات، مما يسبب في تعطيلها أو خروجها عن الخدمة بشكل نهائي، وخاصة وإن الشركة هي ملك لدولة الليبية، وليست ملكاً لجهة أو فئة، والمتضرر الأكبر من توقف أو تعطيل هذه الطائرات هو المواطن الليبي . (وال- طرابلس) ر ع/ ر ت

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