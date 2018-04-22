اقتصاد

خسائر كبيرة في ليبيا بسبب حريق خط نقل النفط

تم النشر منذُ 39 دقيقة
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

قال مصدر أمني إنه تمت السيطرة على حريق نشب في أحد خطوط النفط في ليبيا.

أجدابيا —سبوتنيك. ونشب حريق في أحد خطوط نقل النفط التابعة لشركة الواحة الليبية بعد مهاجمته من قبل عناصر إرهابية مساء أمس السبت 21 أبريل/ نيسان.

وأكد المصدر أن الحريق نشب في الخط رقم 24 جنوب شرق ليبيا، وهو “يغذي ميناء السدرة”.

وأضاف المصدر أنه لم تنتج أية أضرار عن الحريق.

وقد وقع انفجار كبير في أنبوب نقل النفط الخام من حقل الواحة لميناء السدرة في ديسمبر/ كانون الأول 2017، ووفقا لمسؤول عسكري، قام المسلحون بمهاجمة الخط بعبوات ناسفة ما أحدث انفجارا هائلا.

وأعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط أن الحريق أدى إلى انخفاض إنتاج النفط بمعدل 100 ألف برميل يوميا، مضيفة أن سبب الحريق غير واضح حتى الآن.

عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

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