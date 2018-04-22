عميد بلدية بنغازى يتابع وضع محطات الصرف الصحي وتحديد الإجراءات المطلوبة لتفعيل المشاريع المتوقفة

بنغازي 22 أبريل 2018 (وال) – تابع عميد بلدية بنغازى المستشار عبدالرحمن العبار الوضع الحالي لمحطات الصرف الصحي (محطات التنقية) وتحديد ماهية الإجراءات المطلوبة لتفعيل المشاريع المتوقفة.

واستعرض العبار خلال الاجتماع أمس السبت مع كل من السادة مدير جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق المهندس مصطفى بوزغيبة، ومن جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق المهندس عبدالواحد الكاديكي والمهندس عبدالسلام بيت المال، ومدير إدارة التشغيل والصيانة بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي سهل بنغازي المهندس حمد العقيلي، ووكيل ديوان البلدية عمر نشاد، ومدير مكتب المشروعات في البلدية المهندس أسامة الكزة، ومدير إدارة المتابعة وضمان الجودة في البلدية المهندس عادل الدرسي، ورئيس غرفة العمليات والطوارئ في البلدية المهندس حكم عبدالمالك اقتراح إنشاء محطات تنقية في حالة عدم القدرة على استئناف محطة التنقية الحالية في غرب المدينة في منطقة القوارشة.

وتناول الاجتماع الإجراءات اللازمة للشروع في إنشاء محطتي تنقية جديدتين في غرب المدينة في منطقة القوارشة وشرق المدينة في منطقة الكويفية وما يتطلب ذلك من تجهيز التقارير الفنية وتحديد والمواصفات والاشتراطات المطلوبة ومراجعة الإجراءات المتخذة في السابق .

وطلب خلال الاجتماع من الإدارات المختصة إعداد تقرير شامل عن العقد المبرم بإنشاء محطة تنقية في شرق المدينة في منطقة الكويفية و مراجعة الإجراءات المتخذة في السابق توطئةً لاستئناف الأعمال عند الاتفاق مع الشركة المبرم معها العقد في السابق أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لفسخ العقد وإعداد تقارير فنية و تحديد المواصفات و الاشتراطات المطلوبة للإعلان عن المشروع لتنفيذه من قبل إحدى الشركات العالمية المتخصصة.

وتم التأكيد على إعداد تقرير شامل عن المراحل التي مر بها مشروع محطة التنقية في منطقة القوارشة و الإشكاليات التي حالت دون تنفيذ أعمال الصيانة المطلوبة و ما يتطلب ذلك من دراسة إعادة التعاقد من جديد وفق المواصفات العالمية الحديثة لتنفيذ هذه المحطات.

كما تم الاتفاق على دراسة إعادة التعاقد من جديد وفق المواصفات العالمية الحديثة لتنفيذ هذه المحطات، وعلى حصر التعديات على محطة التنقية في منطقة القوارشة وتحديد معالم ومساحة أرض المشروع.(وال – بنغازي) ع ع / أ د

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