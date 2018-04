زيادة رأس مال البنك الدولي يعزز حصة الصين

المتوسط:

أعلن مساهمو البنك الدولي زيادة رأس المال المدفوع 13 مليار دولار بما يعزز حصة الصين، لكن مع تطبيق إصلاحات لنظام الإقراض، ترفع تكلفة الاقتراض للشريحة الأعلى من الدول متوسطة الدخل ومن بينها الصين.

وصرح رئيس البنك، جيم يونغ كيم، خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن الخطة تتيح رفع القروض الكلية إلى نحو 80 مليار دولار في السنة المالية 2019، من نحو 59 مليارا العام الماضي، لتصل في المتوسط إلى نحو 100 مليار دولار بحلول 2030.

ووافق البنك الدولي للإنشاء على تعديل قواعده الخاصة بالإقراض ليحصل رسوما أعلى من الدول النامية صاحبة الدخل الأعلى لثنيها عن الإفراط في الاقتراض.

وتضيف زيادة رأس المال، التي تحققت بشق الأنفس في ظل مقاومة مبدئية من إدارة ترامب 7.5 مليار دولار لرأس المال المدفوع لذراع الإقراض الميسر البنك الدولي للإنشاء والتعمير.

