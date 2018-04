«الاتحادية الإماراتية» تطالب بالالتزام بتسديد الضرائب

المتوسط:

طالب مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب خالد البستاني كل شخص طبيعي أو اعتباري مسجل للضريبة للتأكد من موعد فترته الضريبية والمهلة المتاحة لتقديم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة من خلال الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية للهيئة.

وأكد البستاني أنه بإمكان الأعمال التي انتهت فترتها الضريبية بنهاية مارس الماضي تقديم إقراراتها فوراً وبعد ذلك تقوم بسداد المستحقات قبل انتهاء المهلة الممنوحة للسداد بوقتٍ كافٍ فلا يشترط تنفيذ الخطوتين في الوقت ذاته.

وأشاد بمستوى الالتزام من قبل قطاعات الأعمال المسجلة التي انتهت فتراتها الضريبية الشهرية خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، مؤكداً أن نسبة الالتزام بتقديم الإقرارات وتسديد الضرائب المستحقة في الوقت المحدد كانت مرتفعة سواء من قبل الشركات أو المجموعات الضريبية وتعد من أعلى النسب عالمياً.

