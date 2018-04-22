عميد البلدية أجدابيا يأمر بسحب الرخص من أي مخبز يرفض استلام مادة الدقيق من المخازن

أجدابيا 22 أبريل 2018 (وال) – عقد عميد بلدية أجدابيا عقيد سعد العكوكي اجتماعًا موسعًا اليوم الأحد باللجنة المكلفة بتوزيع الدقيق من قبل وزارة الاقتصاد، ورئيس المخازن والسلع التموينية فرع أجدابيا، وأعضاء من جهاز البحث الجنائي والأمن الداخلي والحرس البلدي .

ويأتي هذا الاجتماع بعد رفض بعض من المخابز العاملة داخل البلدية استلام الدقيق المدعوم من اللجنة المكلفة من وزارة الاقتصاد .

وأصدر العكوكي تعليماته إلى جهاز الأمن الداخلي والبحث الجنائي وجهاز الحرس البلدي بسحب الرخص من أصحاب المخابز في أجدابيا يرفضون استلام مادة الدقيق من المخازن، وسيكون غدًا الإثنين آخر موعد لاستلام مادة الدقيق . (وال – أجدابيا) ب خ /ع ع

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