بنغازي تستقبل بضائع الشركات المشاركة في معرض “صنع في سوريا”

بنغازي-العنوان

وصلت اليوم الأحد إلى ميناء بنغازي البحري باخرة شحن محملة ببضائع سورية تابعة لعدد من الشركات السورية المشاركة في معرض صنع في سوريا والذي سيقام في بنغازي.

واستقبلت رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبيين فرع بنغازي فوزية الفرجاني الباخرة السورية بميناء بنغازي، مشيرة إلى أن ميناء بنغازي استقبل منذ أيام البواخر المحملة بالبضائع.

واعتبرت الفرجاني أن هذه خطوة للمساهمة بالنمو الاقتصادي وسيتم توفير السلع الرمضانية المصنوعة بسوريا من أغذية وملابس وغيرها بأسعار تناسب المواطنين وذات جودة عالية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية