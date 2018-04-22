اقتصاد

بنغازي تستقبل بضائع الشركات المشاركة في معرض “صنع في سوريا”

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

بنغازي-العنوان

وصلت اليوم الأحد إلى ميناء بنغازي البحري باخرة شحن محملة ببضائع سورية تابعة لعدد من الشركات السورية المشاركة في معرض صنع في سوريا والذي سيقام في بنغازي.

واستقبلت رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبيين فرع بنغازي فوزية الفرجاني الباخرة السورية بميناء بنغازي، مشيرة إلى أن ميناء بنغازي استقبل منذ أيام البواخر المحملة بالبضائع.

واعتبرت الفرجاني أن هذه خطوة للمساهمة بالنمو الاقتصادي وسيتم توفير السلع الرمضانية المصنوعة بسوريا من أغذية وملابس وغيرها بأسعار تناسب المواطنين وذات جودة عالية.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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