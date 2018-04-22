شَركةُ البريقة لتَسويق النّفط والغَاز تُعلن جَدول مواعيد توزيع الغَاز في بَنغازي وضَواحيها

بنغازي 22 أبريل 2018 (وال) – أعلن المكتب الإعلامي في شركة البريقة لتسويق النفط والغاز اليوم الأحد عن جدول مخرجات غاز الطهي في مستودع رأس المنقار بنغازي غدًا الإثنين الموافق للثالث والعشرين في مدينة بنغازي.

وأوضح المكتب – عبر موقعه الرسمي على موقع الفيس بوك – أن الكشف يتضمن طلبيات موزعي غاز الطهي المقرر تنفيذه غداً الإثنين، حسبما أعدته إدارة المبيعات في الشركة، التي يبلغ عددها (14840) أربعة عشر ألفا وثمانمئة وأربعين أسطوانة غاز.

وذكر المكتب الإعلامي أن المناطق التي سيتم التوزيع فيها بنغازي – سلوق – زويتينة – أجدابيا -أوجلة – الأبيار- توكرة – المليطانية – المرج -طلميثة – شحات – راس التراب – البيضاء ؛ مــــع مـناطـق الضـواحـي . (وال – بنغازي) ب خ/ ع ع

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