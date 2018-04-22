مناقشة الموضوعات القائمة بين شركة الخليج العربي وبلدية جالو

بنغازي 22 أبريل 2018 (وال) – عقد رئيس لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط محمد بالقاسم بن شتوان بمكتبه اليوم الأحد اجتماعًا موسعًا مع كلٍّ من عضو لجنة الإدارة للاستكشاف والإنتاج فضل الله احتيته، وعضو لجنة الإدارة للعمليات والصيانة والمصافي صلاح مسعود المنفي، ومدير عام الشؤون القانونية والعقود إبراهيم بوربيدة، ومدير إدارة الأمن الصناعي جبريل راف الله، وعميد بلدية جالو شعيب لامين والوفد المرافق له.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات القائمة بين الشركة وبلدية جالو وسبل التعاون بين الطرفين. (وال – بنغازي) ب خ/ ع ع

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