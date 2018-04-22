المجبري وشكشك والدرسي يناقشون الاعتمادات

ناقش النائب بالمجلس الرئاسي “فتحي المجبري” التوريد بموجب مستندات برسم التحصيل مع كل من وزير الاقتصاد المفوض بحكومة الوفاق “ناصر الدرسي” ورئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك”.

ناقش الاجتماع قرار الرئاسي رقم (363) للسنة الحالية، وكان لديوان المحاسبة في وقت سابق ملاحظات توصي بعدم تنفيذ القرار.

خطط المجتمعون لتنفيذ القرار بعد مناقشة ملاحظات ديوان المحاسبة والتعديلات على القرار المتخذ في وقت سابق.

وكان ديوان المحاسبة قد قرر مطلع الشهرِ الجاري إيقاف إذن المجلس الرئاسي الخاص بتوريد سلع بمستندات برسم التحصيل، بمبلغ مليار ونصف، بسبب شبهات فساد بحسب وصف الديوان.

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