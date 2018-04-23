الأعلى للدولة: خطط لتعديل سعر الصرف

اتفق رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مع مدير مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي عبد اللطيف التونسي ومستشار محافظ المصرف محمد أبوسنينة، الأحد، على التواصل مع لجنة التنمية وتطوير المشروعات الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس الأعلى بهدف تحضير مقترح للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية.

وستتضمن المقترحات التي من المنتظر أن يتم إنجازها خلال إسبوع، الحلول الممكنة لتعديل سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، وسبل توفير السيولة.

وجاء ذلك خلال اجتماع رئيس المجلس الأعلى للدولة مع مسؤولين من مصرف ليبيا المركزي لدراسة الخطط المقترحة لإنهاء الأزمة المالية التي تشهدها البلاد.

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