العراق يعلن قيمة صادرات النفط في مارس الماضي

أعلنت وزارة النفط العراقية، قيمة صادرات النفط في مارس الماضي، موضحة أنه تم تصدير 107 ملايين و50 ألف برميل نفط خام خلال الشهر الماضي، بإيرادات تخطت 6 مليارات و435 مليون دولار أمريكي.

وأضافت الوزارة، في بيان، أمس الأحد، أن توصيات “اجتماع جدة” تساعد في مواجهة التحديات، مؤكده أنه لم تسجل الإحصائية صادرات من حقول كركوك”، موضحا “معدل سعر البرميل الواحد بلغ 60.114 دولارا”.

وتابع البيان: “تم تحميل الكميات المصدرة من قبل 39 شركة عالمية من مختلف الجنسيات، من موانئ البصرة، وخور العمية، والعوامات الأحادية على الخليج”.

وسجل العراق تصدير أكثر من 95 مليونا و940 ألفا و404 براميل خلال فبراير الماضي، بإيرادات بلغت 5 مليارات و769 مليونا و532 ألف دولار، بسعر 60.137 دولارا للبرميل الواحد.

ويسعى العراق للتعافي اقتصاديا، وإعادة تأهيل حقوله النفطية، بعدما أنهكته الحرب ضد الإرهاب على مدار أكثر من ثلاث سنوات.

