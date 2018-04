البنك الدولي يعلن زيادة رأسماله لـ13 مليار دولار

المتوسط:

قرر البنك الدولي، زيادة رأسماله بمقدار 13 مليار دولار، حيث أنه سيتم إرسال 7.5 مليار إلى البنك الدولي للإنشاء والتعمير، والمبلغ المتبقي 5.5 مليار، إلى مؤسسة التمويل الدولية.

وأضاف البنك في بيان: “من المتوقع، (نتيجة لزيادة الرأسمال هذه) أن تصل الموارد المالية الإجمالية لمجموعة البنك الدولي إلى حجم سنوي متوسط يقارب 100 مليار دولار في أعوام 2019-2030”.

هذا وتم التوصل إلى هذه الاتفاقيات خلال الاجتماع الدوري للمجموعة في واشنطن، الذي عقد في الفترة 16-22 أبريل.

