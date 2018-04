“إعمار العقارية” تقر توزيع مليار درهم نقدا للمساهمين

وافق الاجتماع السنوي الثاني والعشرون للجمعية العمومية لشركة #إعمار_العقارية اليوم على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة مليار درهم (272.25 مليون دولار)، أي ما يمثل 14% من رأس مال الشركة أو 14 فلساً للسهم.

وتشكل هذه الأرباح جزءاً من إعلان الشركة عن توزيع أرباح نقدية استثنائية بقيمة 4 مليارات درهم (1.089 مليار دولار) من عائدات #الاكتتاب الأولي العام لشركة “إعمار للتطوير”.

وتمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية بقيمة 3 مليارات درهم (816.8 مليون دولار) خلال الاجتماع السنوي الحادي والعشرين للجمعية العمومية الذي عقد في يناير من العام الحالي.

وتضمن الاجتماع أيضاً انتخاب مجلس إدارة “إعمار” الجديد الذي يضم تسعة أعضاء. ويضم المجلس الجديد كلاً من محمد العبار، وأحمد المطروشي، وأحمد جاوه، وجمال ماجد خلفان بن ثنيه وعارف سعيد الدحيل، وعبد الرحمن حارب، وعبدالله سعيد باليوحة، وجمال المري، وجاسم محمد العلي.

توزيع 4 مليارات دولار

وقال محمد العبار، بحسب بيان صحافي صدر عن #إعمار_العقارية إن مصادقة الجمعية العمومية على توزيع أرباح نقدية بقيمة 4 مليارات دولار، تسلط الضوء على التزامنا بتحقيق قيمة كبيرة لجميع مساهمينا.

وأضاف أن تركيز الشركة يظل موجهاً إلى تعزيز أدائنا في قطاعات التطوير العقاري وتجارة التجزئة والضيافة، إضافة إلى نشاطاتنا الدولية.

وفي العام 2017، حققت #إعمار_العقارية أرباحاً تشغيلية صافية بقيمة 5.704 مليار درهم (1.553 مليار دولار)، بنمو نسبته 16% مقارنة بالأرباح التشغيلية الصافية المسجلة في السنة المالية 2016 والتي بلغت 4.917 مليار درهم (1.339 مليار دولار).

الإيرادات الإجمالية

وحققت الإيرادات الإجمالية للسنة المالية 2017 نمواً بنسبة 21% لتصل إلى 18.812 مليار درهم (5.122 مليار دولار) مقارنة بإيرادات السنة المالية 2016 والتي بلغت 15.540 مليار درهم (4.231 مليار دولار).

وأطلقت “إعمار” العديد من الوجهات السكنية الجديدة ضمن “خور دبي”، و”إعمار بيتشفرونت”، و”دبي هيلز استيت”، و”إعمار الجنوب”، و”المرابع العربية 2″، و”وسط مدينة دبي”، وسط استجابة قوية من المستثمرين. وبالمجمل، أطلقت الشركة 21 وجهة سكنية جديدة تضم أكثر من 9500 وحدة خلال عام 2017.

كما أعلنت “إعمار” و”الدار” في وقت سابق من هذا العام عن مشروع مشترك لتطوير وجهات عالمية جديدة تُعزز المشهد العمراني في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأطلقت “إعمار” أيضاً أولى الوحدات السكنية في جزيرة “إعمار بيتشفرونت” الخاصة والتي شهدت إقبالاً كبيراً تجسد في بيع كافة الوحدات المطروحة بعد فترة قصيرة من إطلاقها، حيث بلغت قيمة المبيعات مليار درهم إماراتي.

