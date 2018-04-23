الوطنية للنفط: شركة ماراثون لم تحص على موافقة لبيع لحصتها بشركة الواحة للنفط

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن شركة ماراثون لم تحصل حتى تاريخه على موافقة المؤسسة الوطنية للنفط بشان بيع حصتها في شركة الواحة للنفط.

من جهته علق رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله ، ان أي صفقة من هذا النوع يجب أن تحصل على موافقة من المؤسسة الوطنية للنفط والدولة الليبية.

وأضاف أن أي محاولة لإبرام الصفقة قبل الحصول على هذه الموافقات تعتبر خرقاً لاتفاق عقد الامتياز الموقع بين الطرفين.

وأردف صنع الله بالقول، حتى يتم الحصول على موافقة المؤسسة الوطنية للنفط، يجب أن تعود هذه الصفقة بأفضل نتيجة ممكنة على الشعب الليبي، مع مراعاة الوضع الأمني في البلاد وتوفير الميزانيات التشغيلية في مواعيدها بما في ذلك متطلبات الاستثمار المستقبلي لعقد الامتياز.

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