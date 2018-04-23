سفير النمسا يبدي رغبة شركات بلاده في العودة لليبيا

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج صباح الإثنين بمقر رونالد شتورم سفير جمهورية النمسا المعتمد لدى ليبيا يرافقه المستشار التجاري بالسفارة مارتن ويلر.

وتحدث السفير خلال اجتماعه بالسراج عن آفاق ومجالات التعاون ورغبة الشركات النمساوية الكبرى في العودة للعمل في ليبيا.

وأكد شتورم دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني ولمسار التوافق معربا عن تطلع النمسا إلى تطوير العلاقات الثنائية مع ليبيا مشيداً بما لمسه من أمن في العاصمة طرابلس.

من جانبه أكد السراج على العلاقات الوثيقة المميزة بين ليبيا والنمسا التي تمتد إلى عقود وشهدت الكثير من التعاون والتنسيق في المواقف السياسية وأبدى تطلعه لتفعيل هذه العلاقات في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.

وبحث الاجتماع فرص التعاون في مجالات النفط والمعادن والصحة وإمكانية تدريب الكوادر الليبية بمختلف التخصصات في النمسا.

وقدم السراج للسفير لمحة عن مستجدات الوضع السياسي في ليبيا مؤكداً انفتاحه للتعاون مع كافة الاطراف على الساحة السياسية لإيجاد حل للأزمة الراهنة وإنهاء حالة الانقسام التي أثرت سلبا على مؤسسات الدولة.

وتحدث السراج عن خيار الانتخابات الذي طرحه في يونيو العام الماضي وأكده المبعوث الأممي غسان سلامة في مبادرته ، مشيراً إلى أن حكومة الوفاق الوطني تعمل لتهيئة الظرف والأجواء لإجرائها.

وأشاد السراج بما تبذله المفوضية العليا للانتخابات من جهد لتنفيذ هذا الاستحقاق الذي يحتاج إلى أن يتحمل مجلس النواب مسؤولياته ويقوم بإصدار قانون الاستفتاء على مشروع الدستور وقانون الانتخابات.

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