هبوط اليورو لأدنى مستوياته بفعل عوائد السندات الأمريكية

هبط اليورو لأقل مستوى فى شهرين اليوم الثلاثاء وسط مخاوف من أن تدفع زيادة عائدات سندات الخزانة الأمريكية العملة الموحدة للنزول عن النطاق الذى تحركت فيه معظم العام الحالي، وهو ما دفع صناديق تحوط لتصفية بعض مراكزها الدائنة القياسية.

كما أدي ستمرار بعض المخاوف من أن يشير صناع السياسات فى البنك المركزى الأوروبى لتبنى موقف أكثر حذرا فى اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس، إلى تراجع العملة الأوروبية الموحدة.

واستقر اليورو قرب 1.22 دولار اليوم الثلاثاء بعد أن نزلت إلى 1.2185 دولار فى الجلسة الآسيوية وهو أقل مستوى منذ الأول من مارس، وهبطت العملة ثلاثة فى المئة من أعلى مستوى فى 2018 فوق 1.2550 دولار الذى سجلته فى منتصف فبراير.

وأنهت شركات منطقة اليورو الربع الأول على أضعف نمو لها منذ بداية 2017 بحسب مسوح لمديرى المشتريات لشهر مارس وارتفع معدل التضخم أقل من التوقعات الشهر الماضى وهبطت معنويات المستثمرين فى ألمانيا أكبر اقتصاد أوربي.

