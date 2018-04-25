أرحومة: تهريب سلع منتهية الصلاحية إلى الأسواق الليبية

القاهرة ـ بوابة الوسط: أسماء بن سعيد

أعلنت أجهزة الأمن ومكافحة التهريب، دخول عشرات الحاويات تحمل سلعًا إلى السوق الليبية، تخالف المواصفات المقررة، إذ لم تحصل على الإفراج النهائي الخاص بالصحة.

وقال مدير مكتب الإعلام بإدارة الجمارك، المقدم خالد أرحومة، إن الأجهزة ضبطت حاوية واحدة من بين 34 حاوية ذات سعة 20 قدمًا تم تهريبها من مركز جمرك ميناء مصراتة البحري بعد استيفاء بعض الإجراءات الجمركية، حيث أفادت المعلومات الأولية بأن الحاويات لم تحصل على الإفراج النهائي الخاص بالصحة، وخرجت إلى السوق الليبية.

وأشار أرحومة في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، إلى أن المعلومات أفادت بأن جميع البضائع منتهية الصلاحية وتتبع شركات خاصة، لافتًا إلى أن «البضائع غير صالحة للاستهلاك البشري» داعيًا الحرس البلدي لأخذ الحيطة ومتابعة الأمر».

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