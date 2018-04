ارتفاع معدل الفقر فى بيرو لـ21.7% لأول مرة منذ 10 سنوات

صرّحت الحكومة فى بيرو، اليوم الثلاثاء، بأن معدل الفقر فى البلاد ارتفع العام الماضى إلى 21.7% وذلك لأول مرة منذ عام 2001.

وذكرت قناة “يورونيوز” الأوروبية -نقلاً عن مصادر حكومية فى بيرو- أن حوالى 6.9 مليون شخص من مواطنى بيرو يعانون الآن من الفقر فى بيرو وأن 44% منهم فى المناطق الريفية.ونقلت القناة عن رئيس بيرو مارتن فيزكارا، قوله: “إن ذلك أمر غير مقبول علينا أن نعمل بجدية أكبر لتغيير ذلك“.

جدير بالذكر أن 375 ألف شخص فى بيرو قد انضموا إلى صفوف الفقراء فى عام 2017

