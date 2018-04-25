رويترز: الانتهاء من ترميم خط أنابيب الواحة بعد هجوم السبت

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول بقطاع النفط طلب عدم ذكر اسمه، يوم الثلاثاء، تأكيده على أن الإصلاحات اكتملت في خط الأنابيب الذي تشغله شركة الواحة للنفط ويغذي ميناء السدرة، بعد حريق نجم عن تخريب يوم السبت، مضيفاً أن الإنتاج لم يستأنف حتى الآن.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، يوم السبت الماضي، أن الحريق في خط الأنابيب نتج عنه فقد 100 ألف برميل يوميا من إنتاج الخام.

وتعرض خط الأنابيب الواصل من الزقوط إلى السدرة لهجوم في شهر ديسمبر الماضي مما تسبب في خسائر في الإنتاج قدرت بين 70 ألف إلى 100 ألف برميل يوميا.

واندلع أحدث حريق على مسافة 21 كيلومترا شمال غرب مراده وهي تقريبا نفس المنطقة التي وقع فيها هجوم شهر ديسمبر الماضي.

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