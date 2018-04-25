اجتماع بين إدارة الجيوفيزياء في شركة الخليج وشركة ويسترن جيكو

بنغازي 25 أبريل 2018 (وال) – عقد اجتماعا عبر الدائرة المغلقة بين إدارة الجيوفيزياء في شركة الخليج العربي للنفط وشركة( western geco/ ويسترن جيكو) لعرض نتائج معلومات التصحيح الثابت بإمتياز 75 بمسطح برقة.

واستعرض خلال الاجتماع يوم أمس الثلاثاء النتائج بطريقة (swami)التي بها الشركة المذكورة ومناقشة تطورات العمل بهذا الخصوص.

وحضر الاجتماع كل من مدير إدارة الجيوفيزياء صالح قاسم، ومراقب التفسيرات السايزمية عبد الحميد شهلول، ومراقب التجهيزات السايزمية أحمد الحاسي، ومنسق متابعة الجودة والمساحة أحمد عيسى، ومراقب جودة العمليات الجيوفيزيائية والمساحة صلاح الساعدي وبعض الفنيين والمختصين في الإدارة.(وال – بنغازي) ب خ/أ د

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