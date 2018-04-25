المؤقتة: سلع بأسعار أرخص في رمضان 

أصدرت وزارة الاقتصاد بالحكومة المؤقتة قراراً ينص على تحديد أسعار السلع التموينية الأساسية التي ستوزع عن طريق الجمعيات الاستهلاكية في بنغازي خلال شهر رمضان.

وشملت قائمة الأسعار على تحديد سعر مادة الدقيق، حيث سيباع وفقا للقرار بسعر نصف دينار للكيلو، كما سيباع كيلو السكر بدينار، ودينار وربع مقابل كيلو الأرز، بينما ستُباع علبة الطماطم بحجم 400 غرام بسعر 0.75 درهم.

أما الزيوت، فقد حددت الوزارة سعر لتر زيت ذرة بـ2 دينار، ولتر زيت عباد الشمس بـ 1.75 دينار، و دينار ونصف مقابل لتر الزيت المخلوط.

ويشار إلى أن الأسعار التي وردت ضمن القرار سيتم العمل بها خلال شهر رمضان فقط، ليتم الرجوع إلى الأسعار العادية بعد انتهاءه.

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