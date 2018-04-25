اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء اليوم الاربعاء 25/4/2018 وسعر الذهب والفضة

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاربعاء 25 ابريل 2018 بشكل طفيف مع بدء التعاملات في السوق السوداء وبلغ سعر الدولار اليوم 6.288 دينار مقارنة بـ 6.290 عند الاغلاق ليوم امس.

ووفقا لمتعاملين ومتداولون فقد تراجع سعر اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليومية بشكل طفيف وبلغ سعره 7.688 دينار مقارنة بـ 7.686 دينار عند الاغلاق ليوم امس.

وهبط سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى في التعاملات للسوق الموازية بشكل طفيف وبلغ سعره اليوم 8.784 دينار مقارنة بـ 8.773 دينار عند الاغلاق ليوم امس.

وفيما يلي اخر اسعار العملات مقابل الدينار بالسوق الموازي اليوم تحديث4

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 6.345 دينار 6.325 دينار اليورو 7.758 دينار 7.678 دينار الجنية الاسترليني 8.865 دينار 8.785 دينار الليرة التركية 1.551 دينار 1.471 دينار الدينار التونسي 2.58 دينار 2.50 دينار الجنية المصري 0.358 دينار 0.278 دينار الدولار الكندي 4.946 دينار 4.866 دينار الدينار الاردني 8.942 دينار 8.862 دينار حوالات دبي-تركيا 6.345 دينار –

> اسعار الصكوك

بطاقات الفيزا 400 دولار و500 دولار = 6.600 دينار كاش – 7.25 دينار صك

دولار صكوك شيك التجارة والتنمية = 8.600 دينار ليبي

دولار صكوك الشيك الجمهورية = 8.560 دينار ليبي

> اسعار الذهب والفضة

سعر كسر الذهب عيار 18 = 200 دينار

سعر كسر الذهب عيار 21 = 233 دينار

سعر كسر الذهب عيار 24 = 266 دينار

جرام الذهب جديد عيار 18 = 280 دينار

جرام الذهب جديد 21 = 340 دينار

جرام الذهب مستعمل 18 = 230 دينار

جرام الذهب المسبوك 205 و 206 دينار

كسر الفضة = 2.8 دينار

فضة جديدة 14 دينار لجرام

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.

وخاضت العملة المحلية في السوق الموازي “السوداء” منذ بدء العام 2018 حالة من الصعود بشكل كبير أمام الدولار الامريكي في السوق السوداء، وتراجع سعر الدولار بشدة إلى دون 4.15 دينارات منتصف شهر يناير وهي المرة الاولى التي ينزل فيها الدولار لمستوى دون 5 دينار منذ أكثر من عام في السوق الموازية و سوق المشير للعملات والذهب في طرابلس ليبيا وسوق زليتن و مصراتة.