الرئاسي يأذن باستيراد سلع غذائية بـ 450 مليون دولار

منح المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، الأربعاء، الإذن باستيراد سلع غذائية بقيمة 450 مليون دولار، قبيل شهر رمضان المبارك.

وذكر الرئاسي، في بيان له، أنه كلف لجنة بتنفيذ القرار، وتسلم ومراجعة طلبات التوريد بموجب مستندات رسم التحصيل، وإحالتها لمصرف ليبيا المركزي بعد التأكد من استيفائها الشروط والضوابط المنظمة لذلك، وفق ما نشر على الصفحة الرسمية لحكومة الوفاق.

ونبّه الرئاسي إلى أن أي شحنة تصل بعد 6 يونيو القادم لن يشملها القرار، مطالبًا الشركات بالتزام الشروط القانونية عند تقديمها لطلبات التوريد.

وأوضح البيان أن السلع المستوردة، هي: الدقيق، والأرز، والزيوت النباتية، والحليب المعقم والمكثف، وأجبان الأبقار، والبيض، والعصائر، واللحوم المجمدة، والمواشي، والبقوليات.

يُذكر أن ديوان المحاسبة أوقف، في مارس الماضي، تنفيذ قرار المجلس الرئاسي استيراد سلع غذائية برسم التحصيل، بقيمة مليار ونصف المليار دولار؛ لوجود شبهة فساد فيه.

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