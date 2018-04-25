عودة إنتاج الواحة لطبيعته بعد إصلاح الدمار بخط الزقوط

طرابلس-العنوان

قال مهندس من شركة الواحة للنفط اليوم الأربعاء إن إنتاج الشركة عاد إلى المستويات الطبيعية،و يتراوح الإنتاج بين 270 و280 ألف برميل يوميا بعد إصلاح الدمار الذي نتج عن حريق في خط الزقوط، وذلك وفق ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.

وتعرض خط نقل النفط الخام الرابط بين الزقوط وميناء السدرة يوم السبت إلى عمل تخريبي في صمام العزل رقم (3) الذي يبعد عن محطة الزقوط بنحو 117 كيلومترا وعن منطقة مرادة بنحو 21 كيلومترا .

وأشارت التحقيقات إلى وجود عمل تخريبي في الخط.

وأصدر رئيس لجنة الإدارة بالشركة تعليماته إلى الإدارات المختصة بالتوجه الفوري إلى مكان الحادث لدعم الجهود المبذولة للسيطرة على الحريق ولتقييم الأضرار.

وقد قامت الشركة فور وقوع هذا العمل بتحويل الإنتاج عبر خط السماح – السدرة.

وكان الخط قد تعرض لعمل تخريبي أواخر العام الماضي وتمت السيطرة عليه في زمن قياسي.



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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية