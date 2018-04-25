استئناف ضخ النفط إلى ميناء السدرة بعد استكمال صيانة خط «الزقوط – السدرة»

عين ليبيا

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن فرق الصيانة بشركة الواحة للنفط أكملت أعمال صيانة خط نقل النفط الخام الزقوط – السدرة خلال مدة لم يتجاوز الـ 48 ساعة بعد تعرضه لحريق نتيجة لعمل تخريبي.

وأثنى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله على جميع العاملين وعلى الجهود الكبيرة التي بذلوها في سبيل إعادة الأنبوب إلى العمل ليتم متابعة نقل النفط الخام من حقول شركة الواحة إلى ميناء السدرة.

كما توجه رئيس مجلس الإدارة بالشكر للعاملين في حقل الراقوبة التابع لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز بعد نجاحم بإخماد الحريق بسرعة كبيرة، ولكتيبة مرادة المقاتلة على تعاونهم وتأمين سلامة فرق العمل بالموقع.

وكان الانبوب قد عاد إلى العمل الثلاثاء ومن المتوقع أن يصل إلى السعة الكاملة مع نهاية اليوم.

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