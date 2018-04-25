مؤسسة النفط تثني على إصلاح خط الزقوط في مدة وجيزة

طرابلس-العنوان

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الأربعاء أن فرق الصيانة بشركة الواحة للنفط أكملت أعمال صيانة خط نقل النفط الخام الزقوط -السدرة خلال مدة لم تتجاوز الـ 48 ساعة بعد تعرضه لحريق يوم السبت نتيجة لعمل تخريبي.

وأثنى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله على جميع العاملين وعلى الجهود الكبيرة التي بذلوها في سبيل إعادة الأنبوب إلى العمل ليتم متابعة نقل النفط الخام من حقول شركة الواحة إلى ميناء السدرة.

وتوجه صنع الله بالشكر للعاملين في حقل الراقوبة التابع لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز بعد نجاحهم بإخماد الحريق بسرعة كبيرة، ولكتيبة مرادة المقاتلة على تعاونهم وتأمين سلامة فرق العمل بالموقع.

وذكرت المؤسسة أن الأنبوب قد عاد إلى العمل منذ الساعة 6 مساء يوم 24 أبريل 2018 ومن المتوقع أن يصل إلى السعة الكاملة مع نهاية اليوم.

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