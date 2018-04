بعد إنهاء أعمال الصيانة.. الوطنية للنفط تعلن استئناف ضخ الوقود إلى ميناء السدرة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن فرق الصيانة بشركة الواحة للنفط انتهى من أعمال صيانة خط نقل النفط الخام الزقوط -السدرة خلال مدة لم تتجاوز الـ 48 ساعة، بعد تعرضه لحريق نتيجة لعمل تخريبي.

من جانبه أثني رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله على جميع العاملين وعلى الجهود الكبيرة التي بذلوها في سبيل إعادة الانبوب إلى العمل ليتم متابعة نقل النفط الخام من حقول شركة الواحة إلى ميناء السدرة

إلى ذلك توجه رئيس مجلس الإدارة بالشكر للعاملين في حقل الراقوبة التابع لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز بعد نجاحم بإخماد الحريق بسرعة كبيرة، ولكتيبة مرادة المقاتلة على تعاونهم وتأمين سلامة فرق العمل بالموقع

يشار إلى أن الأنبوب قد عاد إلى العمل منذ الساعة 6 مساءً يوم 24 أبريل 2018 ومن المتوقع أن يصل إلى السعة الكاملة مع نهاية اليوم

