حكومة الوفاق تأذن بقبول طلبات توريد لـ13 صنفا من السلع والمواد الغذائية

أذن المجلس الرئاسي بصرف مبلغ 450 مليون دولار أمريكي لاستيراد 13 صنفا من السلع و المواد الغذائية برسم التحصيل

وأضاف قرار الرئاسي رقم 505، لهذا العام بأنه سيتولى تشكيل لجنة تنفيذية ستقوم باستلام ومراجعة طلبات التوريد، والتأكد من استيفائها للشروط والضوابط المنظمة، والموافقة على طلبات التوريد وإحالتها للمصرف المركزي بطرابلس.

واشترط نص القرار أن يكون وصول السلع للموانئ والمنافذ الجمركية في أجل أقصاه السادس من شهر يونيو القادم، مع تعهد الشركات بعدم تخزين البضائع للمضاربة بها، وأن تكون مطابقة للمواصفات والاشتراطات المعتمدة لدى المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.

وبموجب هذا القرار سحب الرئاسي قراره السابق رقم 363، الصادر سابقا في نفس الخصوص.

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