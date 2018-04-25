معيتيق يشارك في منتدى سراييفو للأعمال بجمهورية البوسنة

شارك النائب بالمجلس الرئاسي “أحمد معيتيق” والوفد المرافق له في فعاليات منتدى سراييفو للأعمال 2018 بجمهورية البوسنة والهرسك تحت شعار “إقليم واحد اقتصاد واحد” والذي يهدف لتعزيز التكامل الاقتصادي.

وبحسب إدارة التواصل والإعلام في رئاسة مجلس الوزراء تأتي المشاركة تلبية لدعوة حكومة جمهورية البوسنة والهرسك.

ويشارك في الفعاليات كل من رئيس المجلس الرئاسي لجمهورية البوسنة والهرسك “باكرعزت بيغوفيتش” و رئيس جمهورية سلوفينيا “بروت باهور”، ورئيس وزراء البوسنة “دينيس زفيزديتش” ونائب رئيس وزراء جمهورية تركيا “محمد شيشمك” وعدد من الوزراء وممثلي دول الجوار لجمهورية البوسنة والهرسك “البلقان” وأوروبا الشرقية والوطن العربي ورؤساء عدد من المصارف ووكالات الاقتصاد والتمويل المتخصصة.

وتهدف مشاركة الوفد الليبي إلى الاستفادة من تجربة السلطات البوسنية في إدارة مراحل ما بعد الصراع، خلال مطلع التسعينات والنجاحات التي حققتها لتحسين الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة في مجالات مختلفة، منها توظيف موارد مالية وطبيعية للدولة.

ويأتي ذلك ضمن محاولات خلق فرص العمل للتنمية المستدامة في عديد المجالات، كالطاقة والكهرباء وصناعة الأدوية والمعدات الطبية والزراعة وتعزيز قدرات الدولة على التصدير، الذي انعكس إيجاباً على تحقيق تنوع اقتصادي وتحسين الدخل.

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