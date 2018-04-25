توتال تُعلق على صفقة ماراثون

لندن-العنوان

قالت شركة توتال الفرنسية اليوم الأربعاء إنها أبلغت ليبيا مسبقا بخططها للاستحواذ على حصة ماراثون أويل في حقل الواحة النفطي مقابل 450 مليون دولار رغم أنها تعتقد أنها لم تكن في حاجة للحصول على موافقتها.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن متحدث باسم توتال قوله “إن الاتفاق مع ماراثون تم وتوتال تمتلك حصة ماراثون في ليبيا”.

وأوضح “من الناحية القانونية، فإننا بينما أبلغنا السلطات الليبية قبل إتمام الصفقة، فإن تحليلنا هو أنه لم تكن هناك حاجة للحصول على موافقة مسبقة”.

وأضاف أن شركة النفط والغاز الفرنسية العملاقة تجري حاليا مباحثات مع المؤسسة الوطنية للنفط الليبية من أجل تقديم التطمينات اللازمة لها بشأن رغبتنا في تطوير الواحة.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط، قد أكدت منذ أيام أن شركة ماراثون لم تتحصل على موافقة المؤسسة الوطنية للنفط.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله “إن أية صفقة من هذا النوع يجب أن تحصل على موافقة من المؤسسة الوطنية للنفط والسلطات الليبية”،

وأضاف أن “أية محاولة لإبرام الصفقة قبل الحصول على هذه الموافقات تعتبر خرقاً لاتفاق عقد الامتياز.”

وأوضحت المؤسسة أنه حتى يتم الحصول على موافقة المؤسسة الوطنية للنفط، يجب أن تعود هذه الصفقة بأفضل نتيجة ممكنة على الشعب الليبي، مع مراعاة الوضع الأمني في ليبيا وتوفير الميزانيات التشغيلية في مواعيدها بما في ذلك متطلبات الاستثمار المستقبلي لعقد الامتياز.

وأضافت “وفي إطار التزام المؤسسة الوطنية للنفط بالشفافية كأحد مبادئ وندسور التي تم الاتفاق عليها العام الماضي، تؤكد المؤسسة الوطنية للنفط بأنها ستنشر تفاصيل الصفقة بمجرد الانتهاء منها”.

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