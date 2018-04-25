غاز عراقي بإنتاج كويتي

(رويترز) قال مسؤول تنفيذي بقطاع النفط العراقي لرويترز إن كويت إنرجي بدأت اليوم الأربعاء إنتاج الغاز الطبيعي من حقل السيبة، أول حقل غاز يدخل الخدمة في جنوب العراق.

وقال كريم عبد عودة المدير العام للمشروع المشترك الذي أنشأه العراق وكويت إنرجي لتطوير الحقل إن السيبة بدأ الإنتاج بمعدل أولي قدره 25 مليون قدم مكعبة يوميا سيرتفع تدريجيا إلى 100 مليون قدم مكعبة يوميا بنهاية العام.

وأضاف أن السيبة الواقع جنوب مدينة البصرة ينتج الغاز الطبيعي ومكثفات الغاز.

وتنتج بقية مكامن النفط والغاز في جنوب العراق التي بدأت العمل بالفعل الغاز الطبيعي بجانب النفط الخام.

ويُحرق الغاز المستخرج في الكثير من تلك الحقول بدلا من استخلاصه نظرا لافتقار العراق إلى قدرات معالجته ليتحول إلى وقود يُخصص للاستهلاك المحلي أو التصدير.

وبدأ إقليم كردستان العراق شبه المستقل إنتاج الغاز الطبيعي من حقول في شمال العراق.

ويأمل العراق في وقف حرق الغاز بحلول 2021، ويكلف حرق الغاز الحكومة إيرادات مفقودة بنحو 2.5 مليار دولار وتكفي كمياته لسد معظم النقص في معروض الغاز لتوليد الكهرباء وفقا للبنك الدولي.

ويعقد العراق غدا الخميس مزايدة على عقود لاستكشاف النفط والغاز في 11 امتيازا بموازاة الحدود مع إيران والكويت وفي مناطق بحرية بمياه الخليج. ومن المقرر أن تتضمن العقود الجديدة إطارا زمنيا للشركات كي توقف حرق الغاز من حقول النفط التي تطورها.

والعراق ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد السعودية.

وساعدت شركات من بينها بي.بي وإكسون موبيل وإيني وتوتال ورويال داتش شل ولوك أويل العراق في زيادة الإنتاج في العشر سنوات الأخيرة بأكثر من 2.5 مليون برميل يوميا إلى نحو 4.7 مليون برميل يوميا.

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