استئناف ضخ النفط إلى ميناء السدرة بعد إنهاء أعمال الصيانة

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن فرق الصيانة بشركة الواحة للنفط أكملت أعمال صيانة خط نقل النفط الخام الزقوط – السدرة خلال مدة لم تتجاوز الـ 48 ساعة، بعد تعرضه لحريق نتيجة لعمل تخريبي.

وأثنى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله على جميع العاملين وعلى الجهود التي بذلوها في سبيل إعادة الانبوب إلى العمل ليتم متابعة نقل النفط الخام من حقول شركة الواحة إلى ميناء السدرة.

وتوجه رئيس مجلس الإدارة بالشكر للعاملين في حقل الراقوبة التابع لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز بعد نجاحم بإخماد الحريق بسرعة كبيرة، ولكتيبة مرادة المقاتلة على تعاونهم وتأمين سلامة فرق العمل بالموقع.

وعاد الأنبوب إلى العمل مساء الثلاثاء ومن المتوقع أن يصل إلى السعة الكاملة مع نهاية اليوم الأربعاء.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط منذ يومين أن تعطل خط نفطي يصل إلى ميناء السدرة تسبب في انخفاض الإنتاج بثمانين ألف برميل يوميا.

وأكدت المؤسسة في بيان لها على موقعها الإلكتروني سيطرة فرق الإطفاء التابعة لها على الحريق بخط أنابيب الزقوط_السدرة التابع لشركة الواحة النفطية.

وبيّنت التحقيقات الأولية في الحريق أنه كان نتيجة هجوم متعمد الأربعاء الماضي، بحسب المؤسسة الوطنية للنفط.

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