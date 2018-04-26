الدولار عند أعلى مستوى في 4 أشهر

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر، اليوم الأربعاء، بعد زيادة في عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لتتجاوز 3% مما أثر سلبًا على بعض العملات المناظرة في حين لم تساعد صورة متباينة لمسوح الشركات اليورو قبل اجتماع للبنك المركزي الأوروبي.

وبحسب وكالة «رويترز» فقد انخفضت الأسهم الآسيوية بعد عمليات بيع كبيرة في السوق الأميركية وتحذيرات من الشركات الأميركية بشأن ارتفاع التكاليف مما يؤجج المخاوف من أن ازدهار أرباح الشركات ربما يقترب من نهايته.

وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيسه مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.4 بالمئة إلى 91.093. وارتفع المؤشر ليل الثلاثاء إلى 91.076 وهو أعلى مستوى منذ 12 يناير، قبل أن يؤدي انخفاض في الأسهم الأميركية إلى تراجع شهية المستثمرين للمخاطرة.

ومقابل الين، قارب الدولار أعلى مستوى في شهرين عند 109.20 ين الذي بلغه في الجلسة السابقة. وبلغ الدولار ما يقل بقليل عن ذلك المستوى عند 109.18 ين مرتفعًا 0.3 % عن الجلسة السابقة.

وانخفض الجنيه الاسترليني 0.2 % إلى 1.3947 دولار. كانت العملة البريطانية تراجعت لأدنى مستوى في شهر عند 1.3919 دولار أمس الثلاثاء قبل أن ترتفع 0.3 % بفضل أنباء عن استحواذ محتمل من شركة تاكيدا اليابانية للصناعات الدوائية على شاير البريطانية.

وتراجع الدولار الاسترالي 0.4 % إلى 0.7569 دولار أميركي لينخفض إلى أقل مستوى في أربعة أشهر.

وتفاقمت خسائر الدولار النيوزيلندي الذي انخفض إلى 0.7102 دولار أميركي وهو أدنى مستوياته منذ الرابع من يناير.

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