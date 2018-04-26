تخصيص 450 مليون دولار لاستيراد سلع غذائية

أعلن المجلس الرئاسي تخصيصه مبلغ 450 مليون دولار لاستيراد سلع غذائية.

وجاء عن المجلس الأربعاء، قرار بالمبلغ المذكور ينص في مادته الثانية على تولى لجنة خاصة بهذا لشأن متابعةَ توريد السلع عن طريق مستندات رسم التحصيل.

ويضيف القرار أن اختصاص اللجنة ينحصر في الموافقة على طلبات توريد السلع و إحالتها إلى مصرف ليبيا المركزي.

ونوه الرئاسي في قراره إلى التزام الشركات المقدمة، بوصول السلع الموردة إلى المنافذ والموانئ في مدة أقصاها السادس من يونيو من العام الجاري ، وفق المادة الرابعة من القرار.

وكان المجلس الرئاسي قد أعلن في الـ26 من الشهر الجاري فتحه اعتمادات بقيمة مليار ونصف المليار لتوريد بعض السلع الأساسية عن طريق مستندات برسم التحصيل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية