معالي وزير الاقتصاد منير عصر يصدر قراراً بأسعار السلع خلال شهر رمضان

البيضاء 26 أبريل 2018 (وال)- أصدر معالي وزير الاقتصاد والصناعة في الحكومة الليبية المؤقتة السيد منير عصر، قراراً بشأن أسعار السلع الأساسية خلال شهر رمضان المبارك .

هذا وتضمن القرار رقم (27) لسنة 2018 م – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – أسعار السلع الأساسية المستهدف توزيعها عن طريق الجمعيات الاستهلاكية خلال شهر رمضان المبارك .

ويأتي هذا القرار ضمن استعداد الوزارة لشهر رمضان المبارك، من أجل التسهيل على المواطن للحصول على السلع الأساسية بأسعار مناسبة رغم الظروف التي تمر بها البلاد حالياً، وقد شمل القرار السلع الأساسية الآتية : زيت، سكر، دقيق، طماطم، أرز، مع تحديد تسعيرة خاصة خلال شهر رمضان .

وأكد مدير المكتب الإعلامي بالوزارة طلال ساسي – لوكالة الأنباء الليبية – أن التسعيرة ستتغير عقب انقضاء الشهر الفضيل، وتعود الجمعيات الاستهلاكية لسابق التسعيرة السابقة والمذكورة في قرار رقم (7) لسنة 2018 م الصادر عن الوزارة سابقاً . (وال- البيضاء) ر ت

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