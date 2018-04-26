النائب الأول لفخامة رئيس مجلس النواب على رأس الوفد الذي يزور المملكة المتحدة

لندن 26 أبريل 2018 (وال) – ترأس معالي النائب الأول لفخامة رئيس مجلس النواب السيد فوزي النويري وفداً رفيع المستوى في زيارة رسمية للمملكة المتحدة ضم كل من النائب صلاح الصهبي رئيس لجنة الاتصالات والمواصلات، والنائب سعد البدري عضو لجنة الإسكان والمرافق، والنائب طارق الاشتر مقرر لجنة الاقتصاد والاستثمار، والدكتور فيصل قرقاب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات.

واستقبل الوفد في مقر مجلس العموم ومجلس اللوردات البريطاني في لندن لعقد سلسلة من الاجتماعات والمباحثات مع السادة أعضاء مجلس العموم واللوردات وكذلك وزارة الخارجية البريطانية والمجلس الليبي البريطاني للأعمال بالإضافة لبعض المؤسسات الأخرى.

والهدف الرئيسي من هذه الزيارة هو توطيد العلاقات السياسية والاقتصادية بشكل يضمن تحقيق مصالح البلدين مع الاهتمام بباقي الملفات التي تخدم وتحقق تطلعات وتوقعات الشعبين.

وجاءت هذه الزيارة من أجل وضع الأساس لتعاون سياسي واقتصادي طويل الأمد والذي من شأنه دعم برامج الإصلاح المؤسسي والخدمي في مختلف المجالات لإرساء الأمن وإعادة الإعمار وكذلك تنشيط البرامج الاقتصادية لكل من القطاع الحكومي والخاص من خلال تحفيز الاستثمارات الداخلية والخارجية للوصول إلى التنمية المستدامة بما ينعكس على حياة المواطن بشكل إيجابي ومباشر.

وأعرب السيد فوزي النويري خلال هذه الاجتماعات عن تقديره لمستوى الاستقبال والترحيب التي لقاها الوفد، شاكراً مجلس العموم وحكومة المملكة المتحدة على التقدير والحفاوة الكبيرة التي غمرا بهما الوفد.

وأكد معالي النائب الأول لفخامة رئيس مجلس النواب أن هناك مؤشرات عديدة تبرهن على عمق العلاقات وتكاملها بين الدولتين.

وأفاد أيضاً بقيام الوفد بمناقشة تقريب ومواءمة مصالح وقدرات الشعبين في الشراكات والتغيير وإعادة البناء والتنمية في ليبيا، للعمل بطريقة أكثر إيجابية ووضع الأنشطة طويلة الأمد في الاعتبار دائمًا والتي تحافظ على التصورات الإيجابية التي يحملها كلا الشعبين لبعضهما.(وال – لندن) ع ع / أ د

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