الصين تدرس خفض الجمارك على السيارات المستوردة 50%

قالت وكالة بلومبرج، اليوم الخميس، نقلا عن مصادر مطلعة فى بكين، إن الصين تدرس خفض رسوم الاستيراد على سيارات الركاب بنحو النصف، فى إطار خطتها لزيادة انفتاح سوق السيارات الصينية.

وأضافت بلومبرج، فى تقرير نشرته اليوم، أن الحكومة الصينية تدرس اقتراحا بخفض الرسوم على السيارات المستوردة إلى عشرة أو 15%، من 25% فى الوقت الراهن، مشيرة إلى أن إعلان القرار فى هذا الشأن قد يصدر الشهر المقبل.

كانت الصين قد تعهدت فى وقت سابق من الشهر بفتح سوق سياراتها، وهى الأكبر فى العالم، وأعلنت عن جدول زمنى لإلغاء قيود مستمرة منذ فترة طويلة على الملكية الأجنبية لمشروعات السيارات، وقالت إنها ستخفض الرسوم على السيارات المستوردة قريبا، ولم يرد مجلس الدولة الصينى على طلبات “رويترز” عبر الهاتف والفاكس للتعقيب على الأمر.

