استئناف ضخ النفط إلى ميناء “السدرة”

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الأربعاء، أن فرق الصيانة بشركة “الواحة” للنفط، أكملت أعمال صيانة خط نقل النفط الخام “الزقوط السدرة” بعد تعرضه لحريق نتيجة لعمل تخريبي، السبت الماضي.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان، إن الأنبوب عاد إلى العمل.

من جانبه، أثنى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، على جميع العاملين وعلى الجهود الكبيرة التي بذلوها في سبيل إعادة الأنبوب إلى العمل، ليتم متابعة نقل النفط الخام من حقول شركة الواحة، إلى ميناء السدرة .

ويربط خط أنابيب “الزقوط-السدرة”، التابع لشركة الواحة، بين الحقول النفطية (وسط) وميناء السدرة النفطي.

وقالت المؤسسة، في بيان، إن التحقيقات الأولية كشفت عن حدوث الحريق في الخط، على بُعد 117 كلم من حقل الزقوط النفطي.

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