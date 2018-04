ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس مدعومة بتوقعات أن تعيد الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران وانخفاض الإنتاج فى فنزويلا واستمرار الطلب القوى.

وفي الساعة 0643 بتوقيت جرينتش كانت العقود الآجلة لخام برنت عند 74.27 دولار للبرميل مرتفعة بذلك 27 سنتا بما يعادل 0.4 % عن إغلاقها السابق.

وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكى غرب تكساس الوسيط 14 سنتا أو 0.2 % إلى 68.19 دولار للبرميل، عزا متعاملون ارتفاع الأسواق إلى توقعات بأن تعيد الولايات المتحدة في مايو فرض عقوبات على إيران المنتج الرئيس للنفط وعضو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال أمس الأربعاء، إنه يتوقع أن ينسحب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من الاتفاق المبرم مع إيران في 2015 والذى علقت طهران بموجبه برنامجها النووى في مقابل قيام القوى الغربية برفع عقوبات أصابت اقتصادها بالشلل.

وسيقرر ترامب بحلول 12 مايو ما إذا كان سيعيد فرض العقوبات على طهران وهو ما قد يسفر عن تراجع في صادراتها النفطية، وتعززت الأسعار أيضا بتراجع إنتاج فنزويلا أكبر منتجى أوبك في أمريكا اللاتينية.

وانخفض إنتاج فنزويلا من الخام من حوالي 2.5 مليون برميل يوميا في أوائل 2016 إلى نحو 1.5 مليون برميل يوميا بسبب القلاقل السياسية والاقتصادية.

قامت شركة النفط الأمريكية العملاقة شيفرون بإجلاء مسؤولين تنفيذيين عن فنزويلا بعد سجن اثنين من عامليها هناك في نزاع تعاقدي مع شركة النفط المملوكة للدولة بي.دي.في.اس.ايه.

The post أسعار النفط ترتفع بفعل هبوط إنتاج فنزويلا ومخاوف عقوبات إيران appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية