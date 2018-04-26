“توتال”: أبلغنا مؤسسة النفط الليبية بخطط شراء حقل الواحة

أفادت شركة “توتال” الفرنسية، بأنها أبلغت السلطات الليبية مسبقًا بخططها للاستحواذ على حصة شركة “ماراثون أويل” الأمريكية من حقل الواحة النفطي مقابل 450 مليون دولار.

وقال المتحدث باسم الشركة الفرنسية لوكالة رويترز، الأربعاء، إن الشركة تجري حاليًّا مباحثات مع المؤسسة الوطنية للنفط الليبية؛ “من أجل تقديم التطمينات اللازمة لها بشأن رغبتها في تطوير حقل الواحة”، مؤكدًا أن الاتفاق مع شركة “ماراثون” نهائي، و”توتال” صارت الآن تمتلك حصتها في ليبيا.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أكدت، الاثنين، أن شركة “ماراثون أويل” الأمريكية لم تتحصل على موافقة المؤسسة على بيع حصتها في شركة الواحة للنفط لشركة “توتال” الفرنسية.

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