اقتصاد

الجمعية العمومية لصندوق البريقة للتأمين الصحي تقعد اجتماعاً موسعاً في طرابلس

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 26 أبريل 2018 (وال)- عقدت الجمعية العمومية لصندوق البريقة للتأمين الصحي التابع لشركة البريقة لتسويق النفط، اجتماعاً موسعاً في بلدية طرابلس .

هذا وقد حضر الاجتماع الذي عقد بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمقر الشركة، رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بشركة البريقة، ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة لصندوق البريقة للتأمين الصحي، ومراقبين الصندوق الصحي .

وتركز الاجتماع على آلية عرض الميزانية التقديرية للصندوق، ونشاطات الصندوق خلال الفترة من الأول من شهر يونيو عام 2017 م إلى 30 من شهر مارس عام 2018 م . (وال- طرابلس) ر إ/ ر  ت

 

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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